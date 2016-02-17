Есть сайт, готовый на 80% на CodeIgniter. Я создавал его с нуля, поэтому могу рассказать, что и как должно работать. Надо переделать его на более новые фреймворки: Yii или Laravel. Плотной работы около месяца.
Сделать плагин для WP
нужен собственный плагин для редактирования login_page (.../wp-admin).Плагин подготовить как установочный пакет (plugin.ZIP).Вообще лучше всего с administration CSS.Условие - полностью адаптивный – следовательно, размер background-image по screenu, возможно, происходит при меньших разрешения для обрезания (но не деформации), также должно работать и на full HD.Есть пример который реализован через бесплатный плагин „Login Page Styler“ – имеет свою администрацию, но некоторые вещи, „lock for free“.
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