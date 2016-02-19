Доработка сайта на php

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки173 просмотра

Необходимо добавить на сайте:

- вывод вложенных категорий в каталоге товаров

- вывод описания категорий в каталоге

- сортировка новостей в хронологическом порядке 

- сортировка элементов в выпадухах

- обновление статусов заказов в базе при получении уведомления об онлайн-оплате от стороннего сервиса

В описании задачи будут указаны элементы структуры движка, где необходимо внести правки (скрипты), чтобы упростить и ускорить процесс.

Все подробности и комментарии по задаче: по skype (в профиле)

PHP
9 лет назад
Stable100
39 лет
18 лет в сервисе
Был
21 день назад

Выбранный исполнитель

aquaweb
41 год
20 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад
$40
2 дня
Отличная работа. Всё сделано вовремя и качественно.
Остался доволен сотрудничеством с Александром. Все прошло быстро и без проблем. Оплату получил сразу после выполнения работы.

Заявки фрилансеров

aquaweb
41 год
20 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад