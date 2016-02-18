Есть сайт, готовый на 80% на CodeIgniter. Я создавал его с нуля, поэтому могу рассказать, что и как должно работать. Надо переделать его на более новые фреймворки: Yii или Laravel. Плотной работы около месяца.
Форма заказа в статье информационного блога
Всем привет!
Задача такая: создать форму отправки заявки на E-Mail.
Есть информационный блог на DLE, я хочу в определенную статью вставить форму с полями:
- Выбор страны
- Имя
- Телефон
Форма должна отсылать на указанный 1-2 E-Mail адреса такие данные:
- Имя формы (возможность указать имя для каждой формы, типа id, к примеру их на странице может быть 2 "сверху и снизу", может быть несколько статей на разные товары)
- Url-адрес статьи, где стоит форма
- Выбранная страна
- Имя
- Телефон
- Дата отправки заявки
Я думаю это должно быть в виде скрипта в отдельном файле и определенный код для вставки самой формы на страницу, где я смогу присваивать id для каждой отдельной формы и отмечать какие страны показывать в поле выбора страны (типа цифрами: 1,2,5,7). Где каждая цифра - это отдельная страна.
Как вариант по стране - сделать просто поле - "Ваша страна" и все...
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