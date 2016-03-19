Необходимо создать подключаемый модуль к конфигурациям 1С 8, наиболее часто встречаемых в аптеках Казахстана, который имеет настройки для выгрузки остатков по фтп или email в определенном формате (csv или xls). Более подробно во вложении. Интересует ...
- 1С-программирование6 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо восстановить файл 1Сv8.1CD Бухгалтерия для Казахстана. На данный момент выдает ошибку: "Файл базы данных поврежден". Утилита chbdfl.exe не помогает. После нее пишет: "Ошибка формата потока". Платформа 8.2.19.68 Конфигурация: Бухгалтерия для Казахстана, редакция 2.0, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг» (2.0.17.22) Результат выполнения chbdfl.exe: " Повреждена ...Системное администрирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется менеджер проекта, три php-программиста и веб-дизайнер. Необходимо разработать портала для спортивных организаций со следующим функционалом: 1. Кабинет менеджера портала - ввод данных об организации, спортивном объекте, тренерах, спортсменах, судьях 2. Кабинет менеджера организации - регистрация, ввод данных ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт8 лет назад