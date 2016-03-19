kuba23

Куаныш Баймиров kuba23

 
48 летКазахстан/Алматы
8 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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  • Разработать легко устанавлемый на 1С модуль для автовыгрузки остатков

    Необходимо создать подключаемый модуль к конфигурациям 1С 8, наиболее часто встречаемых в аптеках Казахстана, который имеет настройки для выгрузки остатков по фтп или email в определенном формате (csv или xls).  Более подробно во вложении. Интересует ...

    1С-программирование6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Восстановление файловой базы 1С 8.2

    Необходимо восстановить файл 1Сv8.1CD Бухгалтерия для Казахстана. На данный момент выдает ошибку: "Файл базы данных поврежден". Утилита chbdfl.exe не помогает. После нее пишет: "Ошибка формата потока". Платформа 8.2.19.68 Конфигурация: Бухгалтерия для Казахстана, редакция 2.0, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг» (2.0.17.22) Результат выполнения chbdfl.exe: " Повреждена ...

    Системное администрирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка портала для спортивных организаций

    Требуется менеджер проекта, три php-программиста и веб-дизайнер. Необходимо разработать портала для спортивных организаций со следующим функционалом: 1. Кабинет менеджера портала - ввод данных об организации, спортивном объекте, тренерах, спортсменах, судьях 2. Кабинет менеджера организации - регистрация, ввод данных ...

    PHP
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад