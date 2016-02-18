Доделать сервис на java spring

Сервис – парсер VK (проверят акаунты людей, проверяет сообщения на их стенах и выводит отчеты) Парсер работает, так же есть сверстанный и частично работающий фронтэнд. Который выводит отчеты, необходимо доработать парсер и сделать новый тип отчетов. Есть документация по проекту и описание работы API/ необходимо зарелизить сервис как приложение Вконтакте и подключить примем платежей ВК апи

По ссылке документация https://docs.google.com/document/d/1FRRxHeZP-toaL4JfY3CVCXQ84fgLcvckahkihJGJ_bY/edit