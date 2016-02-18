Добрый день уважаемые специалисты. Есть задача, с которой могут справиться многие из Вас. Задача не сложная, но и не совсем простая. Оплату обсуждаем. Сама задача. Сайт http://promog.com.ua ...
Доделать сервис на java spring
Сервис – парсер VK (проверят акаунты людей, проверяет сообщения на их стенах и выводит отчеты) Парсер работает, так же есть сверстанный и частично работающий фронтэнд. Который выводит отчеты, необходимо доработать парсер и сделать новый тип отчетов. Есть документация по проекту и описание работы API/ необходимо зарелизить сервис как приложение Вконтакте и подключить примем платежей ВК апи
По ссылке документация https://docs.google.com/document/d/1FRRxHeZP-toaL4JfY3CVCXQ84fgLcvckahkihJGJ_bY/edit
Заявки фрилансеров
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