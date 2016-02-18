Сделать HTML+Ajax форму с моим регулярным выражением

На сайте есть форма. При изменении определённого поля, скрипт проверяет это поле на соответствие регулярному выражению, и если поле соответствует регулярному выражению, то все данные формы отправляются через ajax-обработчику без перезагрузки страницы. Изменение поля имеется ввиду не когда поле потеряет фокус(onchange), а именно по мере ввода символов(при вводе нового символа или удалении старого сравнивать с регулярным выражением).

К тому же в скрипт подключается ещё переменная code, в которой генерируется каждый раз рандомная строка(32символа, цифры+латинские буквы(большие и маленькие)) при загрузке страницы. Эта строка тоже отправляется post-запросом вместе

с другими данными, когда поле изменено и соответствует регулярному выражению.

Код скрипта подключается на страницу. В скрипте указывается id формы или class формы, и название поля (input name="название поля"), с которой данные отправятся обработчику.

В итоге нужен сам скрипт + обфусцированная версия этого js-скрипта(в которую можно просто подставить значения id формы или class, name).

Для примера на выходе должна быть html-страница (с формой и js-скриптом), php-обработчик, который при изменении и соответствии регулярному выражению просто прибавляет 1. если 3 раза было изменено, то будет 3. На html-странице вывести где-нибудь итоги сложения при каждом изменении, чтобы проверить правильность работы скрипта.

Уточняйте по любым вопросом непонятные моменты. Демо скрипт предоставлю.