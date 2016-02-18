Есть сайт, готовый на 80% на CodeIgniter. Я создавал его с нуля, поэтому могу рассказать, что и как должно работать. Надо переделать его на более новые фреймворки: Yii или Laravel. Плотной работы около месяца.
Нужна запрограммировать страницу цен на wp
Добрый день уважаемые специалисты. Есть задача, с которой могут справиться многие из Вас. Задача не сложная, но и не совсем простая. Оплату обсуждаем.
Сама задача.
Сайт http://promog.com.ua
Есть страница "Цены" http://promog.com.ua/ceny/ на которой размещается прайс лист компании, вот с ним то и предстоит поработать!
1. Нужно сделать вывод прайс листов которые есть в excel на сайт, т.е. нужно создать таблицы, и сделать их автоматизацию.
2. Примерная таблица основного прайса http://clip2net.com/s/3utz8VK
Так вот в админке нужно сделать так, что бы администратор мог править значение нормы часа и сумму нормы часа, а на сайте выводится информация о цене "от...." которая формируется по формуле: норма час Х цена нормы часа
3. Так же нужно сделать, что бы изменяя цены в таблице прайса цены будут меняться и на страницах услуг, т.е. http://promog.com.ua/uslugi/diagnostika/ http://c2n.me/3utzE2R
Вот в принципе и все.
Во вложении сам пример прайса.
Большая просьба, адекватно оценивайте срок и цену.
Большое Вам спасибо.
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