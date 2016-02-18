Нужна запрограммировать страницу цен на wp

Добрый день уважаемые специалисты. Есть задача, с которой могут справиться многие из Вас. Задача не сложная, но и не совсем простая. Оплату обсуждаем.

Сама задача.

Сайт http://promog.com.ua

Есть страница "Цены" http://promog.com.ua/ceny/ на которой размещается прайс лист компании, вот с ним то и предстоит поработать!

1. Нужно сделать вывод прайс листов которые есть в excel на сайт, т.е. нужно создать таблицы, и сделать их автоматизацию.

2. Примерная таблица основного прайса http://clip2net.com/s/3utz8VK

Так вот в админке нужно сделать так, что бы администратор мог править значение нормы часа и сумму нормы часа, а на сайте выводится информация о цене "от...." которая формируется по формуле: норма час Х цена нормы часа

3. Так же нужно сделать, что бы изменяя цены в таблице прайса цены будут меняться и на страницах услуг, т.е. http://promog.com.ua/uslugi/diagnostika/ http://c2n.me/3utzE2R

Вот в принципе и все.

Во вложении сам пример прайса.

Большая просьба, адекватно оценивайте срок и цену.

Большое Вам спасибо.