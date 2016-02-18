Требуется специалист по CMS Drupal

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки123 просмотра

Требуется ряд работ:

- настройка рассылки;

- настройка поиска;

- установка баннеров;

Оплата по факту. Срочно сделать требуется

Drupal
9 лет назад
online8773
Алексей 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров