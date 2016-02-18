Надстройки для WP

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка107 просмотров

Изменение нескольких параметров и надстроек для Wordpress!

WordPress
9 лет назад
maxigood84
Максим 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

serejatoje
Сергей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$50
2 дня
Сергей сделал все что требовалось по ТЗ и даже больше. Мастер своего дела! Рекомендую всем. Всегда на связи, отвечает на все вопросы быстро.
Сработались с Максимом на отлично! Всегда на связи, моментальная оплата. Очень надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

serejatoje
Сергей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад