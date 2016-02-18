Есть сайт на Drupal 7 и шаблоне Bootstrap Barrio. Сейчас пункт меню с подпунктами при наведении мыши разворачивается, и при клике, соответственно, происходит переход по ссылке. Всё здорово, но при использовании сайта ...
Надстройки для WP
Изменение нескольких параметров и надстроек для Wordpress!
Выбранный исполнитель
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