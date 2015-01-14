Создание сайта-видеохостинга.

Требуется создание WEB-сайта и видеохостинга на этом сайте, где буде размещаться видое, записанное с IP-камер пользователей. Каждый пользователь видеохостинга должен иметь личный кабинет (нужно создать база данных клиентов). Каждый пользователь должен иметь доступ в личном кабинете к своему видео (просмотр и скачивание. Должна быть предусмотрена возможность выбора администратором количества камер для записи, скорость записи (кадров в секунду), разрешение изображения (количество строк и точек в строке). Это в кратце... Более подробно (в том числе бюджет) обсудим при личном общении.