Сайт онлайн тестирования и сертификации для учителей

Необходимо сделать серьёзный сайт для тестирования учителей. Сайт должен содержать информационные страницы (что, зачем, почему и т.д.), а также раздел тестирования, где пользователь выбирает нужный ему раздел, тему тестирования и проходит тест. По окончании тестирования пользователю выдаётся результат. Если результат положительный (прошел тестирование и набран необходимый минимум баллов), то пользователю предлагается зарегистрироваться, сохранить данные тестирования и получить сертификат о прохождении тестирования. Пример сертификата показывается пользователю ДО регистрации, после успешного прохождения теста. Если пользователь согласен получить сертификат, то после регистрации и внесения персональных данных пользователя (Адрес, индекс, ФИО, телефон и т.д.) ему предлагается оплатить сертификат и доставку сертификата. Сертификат высылается пользователю по почте, ценным письмом. Оплата происходит через E-autopay (сделать только кнопку оплаты - привяжу сам). Для формирования разделов (тем) тестов и самих тестов должна быть админская часть, где можно будет забивать название теста, раздел, количество вопросов в тесте, процент успешных ответов для прохождения теста, а также сами вопросы теста и варианты ответа на них. Пользователь должен будет выбрать правильный вариант или варианты при прохождения теста. В одном варианте может быть не один правильный ответ. Вариантов ответов в каждом вопросе может быть от двух до десяти. Правильные ответы помечаются в админской части. После ответа на вопросы пользователем - он видит результат тестирования (процент прохождения), а также ему выдаются номера вопросов, на которые он дал правильные ответы, и на которые он ответил НЕ верно. Результат прохождения теста, а также выбранные ответы пользователем на вопросы и сами вопросы - пользователь должен иметь возможность распечатать прямо с сайта или отправить себе на E-mail не зависимо от того - прошел он тест успешно или нет.

Нужно это както стильно оформить в виде отчёта.

Из админской части должна быть возможность печати сертификата. Печатать сертификат можно выбрав пользователя, который прошел положительно тест, зарегистрировался, правильно заполнил свои данные и оплатил сертификат. При нажатии там какой-либо кнопки - происходит печать сертификата с уже заполненными данными пользователя. Формат А-4. Разрешение - минимум 1200 точек на дюйм. Сертификат должен выглядеть очень достойно! В сертификат вносится уникальный номер (длинный, состоящий из символов и цифр, например THUY-6753-HYTE-LOUY-8790), этот номер генерируется и вносится в базу, с данными того, кто получил сертификат, и по какой теме (разделу). На сайте нужно реализовать возможность проверки сертификата по его номеру. Если ввести номер - сайт должен выдать кто получил сертификат и по какому разделу (теме), а также выдать дату прохождения тестирования и выдачи сертификата.

Разделов тестов на сайте может быть сколько угодно. Количество тестов в каждом разделе может быть также сколько угодно. Вот и вся "архитектура". Дизайн, наполнение информацией о тестировании (которую я дам) - делает исполнитель. Сами тесты вбивать не надо. Можно вбить любой пример для проверки работы системы. Тесты и разделы будут вбиваться потом, уже мной, самостоятельно.

ВАЖНО!

Сделать тематический дизайн для учителей (тема - образование). Дизайн должен быть не пёстрым, сдержанным и в то же время стильным. Разработать нужно также и бланк сертификата, в однотипном дизайне с сайтом.

Описал достаточно подробно.

Вам придётся полазить в гугле и поискать сайты тестирования и сертификации специалистов, выбрать лучшее из них и сделать то, что будет лучше всего ))) - работа творческая.

Не загружайте меня тем, что это "...очень сложно и долго"... и т.д. - я в теме и знаю, сколько это может занять времени и сколько может реально стоить. Я не новичок. Предлагайте реальную стоимость работ и сроки. Предоплат не делаю. Если вижу, что работа идёт, утверждён мной дизайн, исполнитель адекватен и старается, не динамит, выходит на связь постоянно и не скрывается и т.д. - могу сделать часть оплаты по ходу работы... Окончательный расчёт по факту завершения. От себя - дам все свои контакты, копии документов если надо и т.д. - работаю честно и давно. На этом сайте новый аккаунт не потому, что я "только вчера проснулся" или собираюсь кого-то обмануть...

Связь по скайпу - крайне желательна.

P.S. WM - персональный аттестат. BL:54