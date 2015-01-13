Создание сайта

Необходимо в соответствии с имеющимся логотипом создать лаконичный дизайн сайта и сверстать его. Сделать адаптивным под мобильные устройства и планшеты. На сайте нужна опция - оставить заявку Примерно структура сайта представлена в прикрепленном файле
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тендер
Необходимо сделать сайт по заданным условиям. Сайт в дальнейшем должен иметь возможность расширяться, необходимо наличие возможности добавления метатегов на каждую страницу сайта. Обязательно указывайте CMS (если сайт будет сделан на CMS), на которой будет сделан сайт, сроки выполнения, стоимость работы.
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