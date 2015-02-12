Поисковая оптимизация и продвижение сайтов, настройка, раскрутка, ведение и реклама аккаунтов в соцсетях.

С 2009 года занимаюсь продвижением сайтов в поисковых системах. Предыдущий опыт работы в других сферах (агенство недвижимости, автосалон, автоаксессуары, детские товары, компьютерные комплектующие) помогает более глубоко разбираться в тематиках заказчика и более грамотно составлять структуру сайта и семантическое ядро. Это впоследствии помогает быстрее и с меньшими затратами выводить сайт в ТОП.

Основные направления:

- аудит сайта

- анализ конккурентов по поисковой выдаче

- подбор семантического ядра

- рекомендации по текстам для СЕО-продвижения

- вывод сайтов в ТОП в основном за счет внутренней и внешней оптимизации

- поддержание позиций сайтов на высоком уровне

- настройка и аналитика контекстной рекламы (помогает сайтам-новичкам с первых дней существования получить целевых посетителей на сайт или быстро проанализировать новое направление/товар)

- раскрутка и ведение соцсетей Facebook и Instagram, реклама в соцсетях.

Со мной всегда можно связаться по почте [email protected]

или

по номеру телефона +380982488277 (Viber, Telegram)

P.S. Регистрировался на данном сервисе давно, но только с апреля 2020 года начал размещать заявки на заказы.