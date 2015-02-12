Тендер Необходимо сделать сайт по заданным условиям. Сайт в дальнейшем должен иметь возможность расширяться, необходимо наличие возможности добавления метатегов на каждую страницу сайта. Обязательно указывайте CMS (если сайт будет сделан на CMS), на ...
С 2009 года занимаюсь продвижением сайтов в поисковых системах. Предыдущий опыт работы в других сферах (агенство недвижимости, автосалон, автоаксессуары, детские товары, компьютерные комплектующие) помогает более глубоко разбираться в тематиках заказчика и более грамотно составлять структуру сайта и семантическое ядро. Это впоследствии помогает быстрее и с меньшими затратами выводить сайт в ТОП.
Основные направления:
- аудит сайта
- анализ конккурентов по поисковой выдаче
- подбор семантического ядра
- рекомендации по текстам для СЕО-продвижения
- вывод сайтов в ТОП в основном за счет внутренней и внешней оптимизации
- поддержание позиций сайтов на высоком уровне
- настройка и аналитика контекстной рекламы (помогает сайтам-новичкам с первых дней существования получить целевых посетителей на сайт или быстро проанализировать новое направление/товар)
- раскрутка и ведение соцсетей Facebook и Instagram, реклама в соцсетях.
Со мной всегда можно связаться по почте [email protected]
или
по номеру телефона +380982488277 (Viber, Telegram)
P.S. Регистрировался на данном сервисе давно, но только с апреля 2020 года начал размещать заявки на заказы.
- Сайты «под ключ»26 заявокЗакрыт10 лет назад