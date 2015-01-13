Сайт интернет магазин

Необходимо создать биржу на готовом скрипте. На этом http://cmsworks.ru/apps/freelance2. Если есть аналоги будем рады обсудить. Рассматриваем возможность как полной разработки сайта под ключ, так и работу со скриптом на готовом дизайне. Что необходимо: Аккаунты пользователей со своими ...