Vetal38

Виталий Vetal38

 
38 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Создать шаблон

    Требуется создать шаблон интернет магазина, на тематику стройматериалов. CMS OpenCart 1.5.6.1 Примеры: http://38metrov.com/ http://www.remont3000.ru/

    Opencart
    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сайт интернет магазин

    Требуется создать сайт с возможностью интернет магазина, на подобии этого via-shop.ru, дизайн схожий, с возможностью добавлять товар и т.п. Желательно на cms Joomla, ну и рассмотрим другие, так же нужен компонент онлайн чата. ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»34 заявки
    Закрыт
    10 лет назад