Требуется создать шаблон интернет магазина, на тематику стройматериалов. CMS OpenCart 1.5.6.1 Примеры: http://38metrov.com/ http://www.remont3000.ru/
Дизайн сайтов14 заявок
Закрыт
10 лет назад
Требуется создать шаблон интернет магазина, на тематику стройматериалов. CMS OpenCart 1.5.6.1 Примеры: http://38metrov.com/ http://www.remont3000.ru/
Требуется создать сайт с возможностью интернет магазина, на подобии этого via-shop.ru, дизайн схожий, с возможностью добавлять товар и т.п. Желательно на cms Joomla, ну и рассмотрим другие, так же нужен компонент онлайн чата. ...