Здравствуйте. Нужна разработка сайта, под ключ, сайт представляет интернет площадку для сведенияПокупателя и Продавца для проведения «безопасной сделки». В проекте есть возможность подавать объявления, предусмотрен рейтинг Покупателя и Продавца с разделением его по категориям. Зарегистрированные пользователи могут подавать жалобы ...
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Требуется создать сайт
Дизайн будет нашим.
Скидывайте свои заявки с обязательным указанием цены и сроков (желательно, в рублях).
Также, указывайте CMS, которую предлагаете использовать.
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