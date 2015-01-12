Создать сайт

Сайты «под ключ»Закрыт18 заявок212 просмотров
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Требуется создать сайт

Дизайн будет нашим.

Скидывайте свои заявки с обязательным указанием цены и сроков (желательно, в рублях).

Также, указывайте CMS, которую предлагаете использовать.

9 лет назад
tytovanata
Наталья 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
месяц назад
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