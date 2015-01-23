Интернет площадка для сведения Покупателя и Продавца

Здравствуйте.

Нужна разработка сайта, под ключ, сайт представляет интернет площадку для сведенияПокупателя и Продавца для проведения «безопасной сделки». В проекте есть

возможность подавать объявления, предусмотрен рейтинг Покупателя и Продавца с

разделением его по категориям. Зарегистрированные пользователи могут подавать

жалобы на объявления. В Системе предусмотрены несколько групп Администраторов.

Также в Системе есть своя внутренняя валюта. Проект несколько напоминает FL.ru

и др. биржи удаленной работы, в т.ч. и weblancer, в приложении есть подробное

ТЗ. Проект должен быть написан с нуля (не используя CMS) на PHP, БД – MySQL

или Postgre. В приложении ТЗ на сайт (два файла с идентичным содержимым - какой лучше откроется).Вопросы: 1. Сколько будет стоить? 2. Сколько это займет по времени? 4. Можете дать ссылки на сделанные Вамиболее или менее похожие сайты (интересует не столько дизайн, сколько

функционал).5. Напишите свой e-mail. С Уважением Михаил.