Нужно создать сайт с нуля.

Ничего сложного, контентом заполнять не нужно.

Сделать на вордпресс. Нужен будет приятный уникальный дизайн, добавить необходимые виджеты, категории, в общем подготвить сайт к дальнейшему наполнению контентом. Ничего сверхъестественного не нужно.

Предлагайте свои цены. Предпочтение минимальной.

p.s. мне не нужен супер дизайн и платить 12000 за дизайн я не собираюсь.