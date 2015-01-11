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Нужно создать сайт с нуля.
Ничего сложного, контентом заполнять не нужно.
Сделать на вордпресс. Нужен будет приятный уникальный дизайн, добавить необходимые виджеты, категории, в общем подготвить сайт к дальнейшему наполнению контентом. Ничего сверхъестественного не нужно.
Предлагайте свои цены. Предпочтение минимальной.
p.s. мне не нужен супер дизайн и платить 12000 за дизайн я не собираюсь.
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