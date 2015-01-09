Нужен простой сайт видеохостинга, он нужен не для того, чтобы на нем люди сидели, а для того, чтобы туда заливать фильмы в HD формате и выкладывать его на другой сайт, например вставка плеера через фреймы. ...
Для крупной организации необходим open-sorce webmail server с хостинго
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Для крупной организации необходим open-sorce webmail server с хостингом и возможностью создания различных sub-domain names (необходимо чтоб на этой платформе юзеры могли создавать свои sub-домайны 2-го уровня).
Майл-сервер должен иметь веб-интерфайс, с возможностью создания неограниченного количества емайл акаунтов (как gmail, yahoo etc.)
Решение под ключ (Email + DNS Management):
Email:
- Почтовый сервер «под ключ» способный обеспечить всестороннее и автоматизированное решение для создания и управления емайлами для повседневных пользователей через веб-интерфейс.
- Сервер/а будут находиться в другой стране с технической поддержкой на месте.
- Коробочное open-sorce решение, похожее на Yahoo Webmail, с возможностью POP / IMAP / SMTP и почтовых клиентов типа Outlook, Thunderbird и других.
- Веб-почта представляет 80% пользователей
- Любое open-sorce решение, кроме Microsoft: с открытым исходным кодом (Ubuntu, Roudcube …) или другие решения.
- Создание пользователей по лотам: 10k, 20k, 50K и 100K.
- В основной пакет должны быть включены: Antivurus / Спам
- Лимит 2GB на каждый емайл акаунт
DNS:
- Веб-интерфейс, чтобы зарезервировать доменное имя с расширением страны
- Без системы онлайн-платежей
- Классическая система с хостингом заказанного сайта
- Простая система создания веб-сайта (4 или 5 страниц) с моделями по виду деятельностьи.
- Передача данных с по FTP
- Веб-интерфейс для резервации доменного имени с расширением
- Без системы онлайн-платежей
- Классическая система с хостингом заказанного сайта
- Простая система создания веб-сайта (4 или 5 страниц) с моделями по виду деятельностьи.
- Передача данных с по FTP
Предложения от поставщиков должны содержать:
- 4 страницы максимум для технических спецификаций + 2 страницы максимум для бюджетных оценок (базовый пакет + примерные варианты варианты).
Просьба обращаться тем у кого уже есть готовое решение и возможность его показать.
Рекомендации обязательны.
Подробное техническое задание будет представлено только после просмотра аналогов.
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