Для крупной организации необходим open-sorce webmail server с хостинго

Для крупной организации необходим open-sorce webmail server с хостингом и возможностью создания различных sub-domain names (необходимо чтоб на этой платформе юзеры могли создавать свои sub-домайны 2-го уровня).

Майл-сервер должен иметь веб-интерфайс, с возможностью создания неограниченного количества емайл акаунтов (как gmail, yahoo etc.)

Решение под ключ (Email + DNS Management):

Email:

- Почтовый сервер «под ключ» способный обеспечить всестороннее и автоматизированное решение для создания и управления емайлами для повседневных пользователей через веб-интерфейс.

- Сервер/а будут находиться в другой стране с технической поддержкой на месте.

- Коробочное open-sorce решение, похожее на Yahoo Webmail, с возможностью POP / IMAP / SMTP и почтовых клиентов типа Outlook, Thunderbird и других.

- Веб-почта представляет 80% пользователей

- Любое open-sorce решение, кроме Microsoft: с открытым исходным кодом (Ubuntu, Roudcube …) или другие решения.

- Создание пользователей по лотам: 10k, 20k, 50K и 100K.

- В основной пакет должны быть включены: Antivurus / Спам

- Лимит 2GB на каждый емайл акаунт

DNS:

- Веб-интерфейс, чтобы зарезервировать доменное имя с расширением страны

- Без системы онлайн-платежей

- Классическая система с хостингом заказанного сайта

- Простая система создания веб-сайта (4 или 5 страниц) с моделями по виду деятельностьи.

- Передача данных с по FTP

- Веб-интерфейс для резервации доменного имени с расширением

- Без системы онлайн-платежей

- Классическая система с хостингом заказанного сайта

- Простая система создания веб-сайта (4 или 5 страниц) с моделями по виду деятельностьи.

- Передача данных с по FTP

Предложения от поставщиков должны содержать:

- 4 страницы максимум для технических спецификаций + 2 страницы максимум для бюджетных оценок (базовый пакет + примерные варианты варианты).

Просьба обращаться тем у кого уже есть готовое решение и возможность его показать.

Рекомендации обязательны.

Подробное техническое задание будет представлено только после просмотра аналогов.