Создание социальной сети

Сайты «под ключ»Закрыт15 заявок244 просмотра
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Здравствуйте, необходимо написать движок для социальной сети, со стандартными функциями соц.сети и модулями.

Более подробное описание при общение.

Оплата по договоренности!

9 лет назад
ReDBuLL608
Лазарев 
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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