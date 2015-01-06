Разработка мощного интернет ресурса

Передо мной стоит задача - создать проект на подобии

http://perevezi.ru/

http://www.remontnik.ru/

Сайт должен организовать и сделать простым взаимодействие заказчиков и исполнителей.

1. Пользователь заходит на сайт и размещает заявку на необходимую ему услугу выбрав соотвествующий раздел

2. Все исполнители данного раздела видят заявку и размещают свои предложения

3. пользователь выбирает исполнителя по отзывам, рейтингу, описанию, фото, местоположению и тд. и тп.

...

Необходимо обеспечить бесперебойную работу ресурса, при любом количестве пользователей на сайте, тк проект будет работать на территории все Российской Федерации.

Задачи, которые будут поставлены перед исполнителем заказа:

1. Вникнуть в суть проекта и предлагать оптимальные решения (Необходим профессиональный, творческий подход)

2. Разработать дизайн сайта, продающие тексты и страницы

3. Разработка инфографики

4. SEO оптимизация, продвижение

5. Оперативная поддержка на все время существования проекта

Уважаемые коллеги, данный проект очень сложен и потребует от вас полной отдачи, творчества, креатива.

Вам придется меня удивить и создать очень качественный проект.

Я прошу вас, если вам это не по силам, не тратьте мое время, не пишите что можете выполнить часть работы.

Если вы сомневаетесь в своих силах, то лучше не беритесь за проект, тк я буду очень требователен к качеству работы.

В заявке я жду от вас ориентировочной суммы выполнения данного заказа +- 30% (примеры сайтов я написал) и сроков исполнения.

Не торопитесь срочно размещать заявки! Подумайте, оцените свои силы! Просматривать заявки я начну не ранее, 12.01.15

С Рождеством Вас!