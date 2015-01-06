Разработка мощного интернет ресурса

Требуется создать страницу с продающим текстом и обзором видеокурса. http://videokurs.sozdanie-mebeli.ru Посещаемость не плохая. Но продаж нет.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Передо мной стоит задача - создать проект на подобии
Сайт должен организовать и сделать простым взаимодействие заказчиков и исполнителей.
1. Пользователь заходит на сайт и размещает заявку на необходимую ему услугу выбрав соотвествующий раздел
2. Все исполнители данного раздела видят заявку и размещают свои предложения
3. пользователь выбирает исполнителя по отзывам, рейтингу, описанию, фото, местоположению и тд. и тп.
...
Необходимо обеспечить бесперебойную работу ресурса, при любом количестве пользователей на сайте, тк проект будет работать на территории все Российской Федерации.
Задачи, которые будут поставлены перед исполнителем заказа:
1. Вникнуть в суть проекта и предлагать оптимальные решения (Необходим профессиональный, творческий подход)
2. Разработать дизайн сайта, продающие тексты и страницы
3. Разработка инфографики
4. SEO оптимизация, продвижение
5. Оперативная поддержка на все время существования проекта
Уважаемые коллеги, данный проект очень сложен и потребует от вас полной отдачи, творчества, креатива.
Вам придется меня удивить и создать очень качественный проект.
Я прошу вас, если вам это не по силам, не тратьте мое время, не пишите что можете выполнить часть работы.
Если вы сомневаетесь в своих силах, то лучше не беритесь за проект, тк я буду очень требователен к качеству работы.
В заявке я жду от вас ориентировочной суммы выполнения данного заказа +- 30% (примеры сайтов я написал) и сроков исполнения.
Не торопитесь срочно размещать заявки! Подумайте, оцените свои силы! Просматривать заявки я начну не ранее, 12.01.15
С Рождеством Вас!
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