т.з. письменное и графическое в аттач Необходима реализация на OpenCart Оцените стоимость и сроки
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Здравствуйте. Нужен сайт, аналог американского проекта: http://sh.st/pavEE
Сроки, цену и движок - предлагайте. Спасибо
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