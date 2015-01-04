Создание сайта одежды

Сайты «под ключ»Закрыт25 заявок303 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

т.з. письменное и графическое в аттач

Необходима реализация на OpenCart

Оцените стоимость и сроки

9 лет назад
teamfan
Артём 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Создание сайта без наполнения

    Основные требования: - возможность редактирования сайта самостоятельно (главный и основной критерий); - на сайте должен быть поиск; - сайт должен быть написан грамотно по всем требованиям поисков Google &amp; Yandex; - при загрузке изображений на сайт должна ставиться защита ...

    Сайты «под ключ»25 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание сервиса для Дропшиппинга под ключ

    Нужно сделать сервис для Дропшиппинга под ключ по типу apishops.ru с такими же функциями(генератор одностраничных сайтов но без возможности изминения сайта и полноценную админку как у данного проекта) вообщем можно подсмотреть у них.Принимаются любые предложения ...

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Перенести сайт на систему как в примере

    У нас магазин фейерверков и есть существующий сайт Необходим перенос Сохранение всех ссылок сайта Система joomla+zoo хотим перейти на систему по аналогии ,как у этого сайта http://www.feeriya.ru/ так же если есть замечания по усовершенствованию,так же примем к вниманию.

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание сайта по продаже недвижемости.

    $1000

    Нужен сайт по продаже недвижимости, интересует дизайн в позитивных тонах (продажа недвижимости в курортном месте), панель управления сайтом для самостоятельного наполнения и контролирования. Подобрать хостинг не РФ.

    Сайты «под ключ»40 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Простой сайт визитка

    Необходим простой сайт-визитка, на одну страницу, по образцу. Реклама услуги. Готовность до 9 января. Бюджет небольшой. Образцы и все материалы вышлю исполнителю. Кроме того, в случае удачной совместной работы, готовы заказать несколько однотипных небольших малобюджетных сайтов. Интересен пунктуальный, ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Браузерная игра масштаба травиан

    $10000

    Требуется оценить сроки и стоимость написания движка "Травиан". Рассматриваются предложения и от студий и от индивидуальных разработчкиков. Просьба не писать "пишите, обсудим" а сразу указывать свое мнение в заявке со сроками и ценой. Как можно более развернуто, был ...

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создать простой сайт партнерской программы

    $300

    Здравствуйте. Нужно создать сайт партнерской программы (верстка сайта уже есть), на котором будут регистрироваться партнеры, получать рекламные материалы, ссылки для привлечения клиентов. Будет возможность отслеживать статистику. Выводить прибыль. Также сделать простенькую страницу админ-панели, например, на bootstrap, где ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создать сайт на вордпресс

    $600

    Добрый день. Мне нужен сделать сайт с фильмами https://krehkino.club .  Красивый, удобный с хорошей системой навигации. Вот пример навигатора http://gidonlinekino.com/navi.php/ . только его разместить нужно где-то под шапкой сайта, чтобы все время был на виду, ну ...

    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание сайта юридической компании

    $1000

    Необходимо создать сайт юридической компании. Основное направление - юридические услуги в электроэнергетике города Москвы и МО. Действующий сайт правильнаяэнергетика.рф. Есть идея нового проекта, прикладываю рисунки. На новом сайте планируется использование иллюстраций. Для их исполнения подыскивается отдельный исполнитель.Если есть ...

    Сайты «под ключ»40 заявок
    Закрыт
    9 лет назад