Создание сайта без наполнения

Основные требования:

- возможность редактирования сайта самостоятельно (главный и основной критерий);

- на сайте должен быть поиск;

- сайт должен быть написан грамотно по всем требованиям поисков Google & Yandex;

- при загрузке изображений на сайт должна ставиться защита (но возможно не для всех картинок)

- возможность модернизации.

- каталог будет заполняться, товаров будет не мало

Примеры:

http://tali.ru/

http://reductor58.ru/

http://www.elcomspb.ru/

http://motorreduktorvrn.ru/

http://www.sm-privod.ru/