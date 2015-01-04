В общих чертах.

Нужен сайт для ведения базы данных заказов услуг (услуга оказывается на определённое время). Какой-то аналог простенького интернет-магазина. Заказы это количество времени которое будет оказываться услуга.

Нужно создать простенький сайт для того чтобы человек-клиент оформить заказ. Первая страница это лэндинг. После авторизации человек попадает в каталог. Без регистрации человек не видит список товаров. Этот каталог я могу редактировать через админку (или через свой интерфейс). Каталог представляет из себя просто вертикальный список без картинок (Наименование и цена). При нажатии на наименование товара открывается (или всплывает) страница с подробным описанием товара. Потом человек нажимает оформить заказ и его выкидывает на способы оплаты заказа (карта, перевод через быструю службу переводов или ещё что). А мне на майл приходит уведомление о том что он хочет купить. После этого я скидываю человеку реквизиты для оплаты на почту. Он оплачивает, и я захожу в админку и подтверждаю то что человек проплатил. В своей админке я вижу по логинам (логин это e-mail) кто что заказал и у кого что проплачено и какого числа проплачено и до какого числа проплачено. И после того как я подтверждаю что человек проплатил, человеку приходит уведомление на email, и в своих заказах клиент видит что я подтверждил и до какого числа у него проплачена услуга. Я могу корректировать дату до которой проплачена услуга.

Может у кого-то уже есть готовый подобный проект. Или у кого-то получится быстро натянуть на какой-то CMS нужный функционал.

Жду ваших предложений с ценами и сроками.