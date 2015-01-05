Создание продающей страницы

У нас магазин фейерверков и есть существующий сайт Необходим перенос Сохранение всех ссылок сайта Система joomla+zoo хотим перейти на систему по аналогии ,как у этого сайта http://www.feeriya.ru/ так же если есть замечания по усовершенствованию,так же примем к вниманию.