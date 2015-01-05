Создание продающей страницы

$100
Сайты «под ключ»Закрыт14 заявок283 просмотра
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Требуется создать страницу с продающим текстом и обзором видеокурса.

http://videokurs.sozdanie-mebeli.ru

Посещаемость не плохая. Но продаж нет.

9 лет назад
webmaster
Анзор 
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад