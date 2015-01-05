Магазин по продаже одежды, обуви и аксессуаров. Битрикс

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Необходимо создать интернет магазин по продаже одежды, обуви и аксессуаров.
Стандартный функционал интернет-магазина.
Реализация строго на Битрикс.
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