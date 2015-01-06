Шаблонный лэндинг

Сайты «под ключ»Закрыт8 заявок203 просмотра
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Тема-Приглашение на фестиваль

Движок вордпресс, адекватная админка для полного редактирования сайта.

Тема шаблона такая http://leadkit.ru/landing-page-templates/podhodit-dlya-sbora-e-mail-adresov-s-celyu-organizacii-pochtovyh-rassylok

На лэндинге текст,фото и видео с ютьюба

9 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
237 отзывов(-4)