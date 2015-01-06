Поставить сайт под ключ

Сайты «под ключ»Закрыт7 заявок250 просмотров
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Добрый день, есть готовый дизайн

есть готовое тз

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движок от вас

предоплаты нет,делаете у себя на хосте до оплаты

http://dropmefiles.com/LFkre

9 лет назад
MediaGroupWisd
Сазонов 
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 отзывов(-2)