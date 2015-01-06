Поставить сайт под ключ

Требуется создать страницу с продающим текстом и обзором видеокурса. http://videokurs.sozdanie-mebeli.ru Посещаемость не плохая. Но продаж нет.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, есть готовый дизайн
есть готовое тз
оцените проект сроки и стоимость
движок от вас
предоплаты нет,делаете у себя на хосте до оплаты
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