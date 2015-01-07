Сделать лендинг под ключ.

Всем здравствуйте! Нужно сделать одностраничный сайт по продаже летающих спутников, пример лендингов http://wallet.ps7.com.ua/, http://selfipro.ru/, http://monopod-russia.ru/. Что то нужно в этом роде. Нужен полностью готовый сайт!

Пожалуйста озвучивайте цену за свои услуги и обязательно пришлите примеры ваших работ.

Спасибо.