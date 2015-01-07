Сделать лендинг под ключ.

Сайты «под ключ»Закрыт26 заявок266 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Всем здравствуйте! Нужно сделать одностраничный сайт по продаже летающих спутников, пример лендингов http://wallet.ps7.com.ua/, http://selfipro.ru/, http://monopod-russia.ru/. Что то нужно в этом роде. Нужен полностью готовый сайт!

Пожалуйста озвучивайте цену за свои услуги и обязательно пришлите примеры ваших работ.

Спасибо.

9 лет назад
Inspektor_88
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Разработка мощного интернет ресурса

    Передо мной стоит задача - создать проект на подобии http://perevezi.ru/ http://www.remontnik.ru/ Сайт должен организовать и сделать простым взаимодействие заказчиков и исполнителей. 1. Пользователь заходит на сайт и размещает заявку на необходимую ему услугу выбрав соотвествующий раздел 2. Все ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Шаблонный лэндинг

    Тема-Приглашение на фестиваль Движок вордпресс, адекватная админка для полного редактирования сайта. Тема шаблона такая http://leadkit.ru/landing-page-templates/podhodit-dlya-sbora-e-mail-adresov-s-celyu-organizacii-pochtovyh-rassylok На лэндинге текст,фото и видео с ютьюба

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Поставить сайт под ключ

    Добрый день, есть готовый дизайн есть готовое тз оцените проект сроки и стоимость движок от вас предоплаты нет,делаете у себя на хосте до оплаты http://dropmefiles.com/LFkre

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужен сайт визитка

    Нужно создать сайт визитку (индивидуальный дизайн). Структура: - Главная - О нас - Отзывы - Клиенты - Контакты - Цены и услуги - Портфолио Указывайте в заявке примеры своих работ и цены.

    Сайты «под ключ»44 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужен сайт для ведения базы данных заказов услуг

    В общих чертах. Нужен сайт для ведения базы данных заказов услуг (услуга оказывается на определённое время). Какой-то аналог простенького интернет-магазина. Заказы это количество времени которое будет оказываться услуга. Нужно создать простенький сайт для того чтобы человек-клиент ...

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад