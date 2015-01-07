Верстка и натяжка на joomla

В общих чертах. Нужен сайт для ведения базы данных заказов услуг (услуга оказывается на определённое время). Какой-то аналог простенького интернет-магазина. Заказы это количество времени которое будет оказываться услуга. Нужно создать простенький сайт для того чтобы человек-клиент ...