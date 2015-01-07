Необходимо создать лендинг под ключ, срочно

Добрый день, нам необходимо сделать лендинг под ключ, то есть диз (не обязательно уникальный, главное чтобы сильно не бросалось в глаза что он ворованный), верстка и продающий текст.

Лендинги по продаже фармацевтической продукции. Должны быть не тяжелыми и корректно отображаться в разных браузерах и на мобильных устройствах. Все подробности выбранным исполнителям.