Создание сайта

Сайты «под ключ»Завершен19 заявок356 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день, уважаемые web-программисты!

Есть задача из старого сайта http://bulestate.ru/ сделать новый по этому шаблону http://themeforest.net/item/wp-residence-real-estate-wordpress-theme/full_screen_preview/7896392?ref=diger&ref=diger&clickthrough_id=331562994&redirect_back=true

Указывайте бюджеты, сроки, вопросы. Есть краткое ТЗ, могу выслать на почту.

С уважением, Екатерина!

9 лет назад
Astra_R
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
Velerbu
51 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$250
12 дней
Сайт нам дался очень тяжело, но мы его сделали! Ура:)
Спасибо Екатерине за терпение и всяческое содействие проекту. Было приятно поработать.
  • Похожие заказы

  • Проконсультировать по MailChimp

    $10

    Здравствуйте,есть всем известный сервис рассылок писем MailChimp. Необходимо по нему провести полный инструктаж и создать вместе 2-3 тестовых рассылки,что бы закрепить навыки. Нужно провести инструктаж сегодня по скайпу,голосом + чатом. Жду Ваших предложений

    Сайты «под ключ»нет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработать дизайн сайта, логотип, сделать верстку

    разработать дизайн сайта, логотип, настроить, запустить, все "под ключ" сайт одностраничник должен содержать форму для заполнения данных для обратной связи с клиентом и от выбранных настроек после заполнения формы ему должна быть выслана анкета для ...

    Дизайн сайта
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Сайт новости

    нужно сделать сайт примерно такой http://www.menslife.com/ можно идентичній только делать некоторіе изменения что бі не біл копипаст... Движок на каком вам удобней предлогайте ваши варианти стоимость?

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Создание социальной сети

    Здравствуйте, необходимо написать движок для социальной сети, со стандартными функциями соц.сети и модулями. Более подробное описание при общение. Оплата по договоренности!

    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Программиование Bitrix

    Это не вакансия, а одноразовая работа над ошибками Сделать доработки , на сайте,есть список, обучить как пользоваться админкой ( добавить текст и картинки) сайт на Битрикс , оплата по факту, можно по часовой ставке работа через скайп

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Необходимо создать лендинг под ключ, срочно

    Добрый день, нам необходимо сделать лендинг под ключ, то есть диз (не обязательно уникальный, главное чтобы сильно не бросалось в глаза что он ворованный), верстка и продающий текст. Лендинги по продаже фармацевтической продукции. Должны быть не ...

    Сайты «под ключ»22 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать лендинг под ключ.

    Всем здравствуйте! Нужно сделать одностраничный сайт по продаже летающих спутников, пример лендингов http://wallet.ps7.com.ua/, http://selfipro.ru/, http://monopod-russia.ru/. Что то нужно в этом роде. Нужен полностью готовый сайт! Пожалуйста озвучивайте цену за свои услуги и обязательно пришлите примеры ваших ...

    Сайты «под ключ»26 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка мощного интернет ресурса

    Передо мной стоит задача - создать проект на подобии http://perevezi.ru/ http://www.remontnik.ru/ Сайт должен организовать и сделать простым взаимодействие заказчиков и исполнителей. 1. Пользователь заходит на сайт и размещает заявку на необходимую ему услугу выбрав соотвествующий раздел 2. Все ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад