Простой видео хостинг под ключ на 4 страницы

Нужен простой сайт видеохостинга, он нужен не для того, чтобы на нем люди сидели, а для того, чтобы туда заливать фильмы в HD формате и выкладывать его на другой сайт, например вставка плеера через фреймы.

Желательные требования:

- Использование своего плеера, созданного на uppod.

- Можно было бы сделать так, чтобы видео проигрывалось только на определенном домене, а на остальных бы не работало.

- Видео загружалось с компьютера (через браузер и FTP), а так же по прямым ссылкам из интернета.

- При загрузке видео, указывать название + описание и после загрузки получать ссылку на страницу только с плеером, которую можно было бы подгрузить на другом сайте через фрейм.

- Поиск по базе видеозаписей.

- Чтобы скрипт мог работать с множеством серверов. Обрабатывал видеозаписи и имел БД один сервер, а файлы хранились на других.

- Конвертация видео в разные форматы (720, 480, 320, 240) с последующей возможностью выбирать качество в плеере при просмотре.

- Доступ к сайту только через админку с вышеперечисленным функционалом. Главную не открывать либо повесить заглушку.

В итоге три страницы:

1. Страница авторизации

2. Страница загрузки файла (главная)

3. Страница поиска

4. Пустая страница с плеером

P.S. Дизайн я могу написать сам. От вас только функционал.

Просьба писать стоимость, за которую вы можете взяться за этот проект.