Простой видео хостинг под ключ на 4 страницы

Сайт с функционалом аналогичным kabanchik точка com точка ua, по сути копию но с другим дизайном
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен простой сайт видеохостинга, он нужен не для того, чтобы на нем люди сидели, а для того, чтобы туда заливать фильмы в HD формате и выкладывать его на другой сайт, например вставка плеера через фреймы.
Желательные требования:
- Использование своего плеера, созданного на uppod.
- Можно было бы сделать так, чтобы видео проигрывалось только на определенном домене, а на остальных бы не работало.
- Видео загружалось с компьютера (через браузер и FTP), а так же по прямым ссылкам из интернета.
- При загрузке видео, указывать название + описание и после загрузки получать ссылку на страницу только с плеером, которую можно было бы подгрузить на другом сайте через фрейм.
- Поиск по базе видеозаписей.
- Чтобы скрипт мог работать с множеством серверов. Обрабатывал видеозаписи и имел БД один сервер, а файлы хранились на других.
- Конвертация видео в разные форматы (720, 480, 320, 240) с последующей возможностью выбирать качество в плеере при просмотре.
- Доступ к сайту только через админку с вышеперечисленным функционалом. Главную не открывать либо повесить заглушку.
В итоге три страницы:
1. Страница авторизации
2. Страница загрузки файла (главная)
3. Страница поиска
4. Пустая страница с плеером
P.S. Дизайн я могу написать сам. От вас только функционал.
Просьба писать стоимость, за которую вы можете взяться за этот проект.
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