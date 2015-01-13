Сайт биржа

$800
Сайты «под ключ»Закрыт10 заявок225 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо создать биржу на готовом скрипте. На этом http://cmsworks.ru/apps/freelance2. Если есть аналоги будем рады обсудить. Рассматриваем возможность как полной разработки сайта под ключ, так и работу со скриптом на готовом дизайне.

Что необходимо:

Аккаунты пользователей со своими личными страницами (на личной странице выводится контактная информация, а также списки опубликованных заказов, предложений исполнителей по заказам, а так же покупки в магазине);

Каталог заказов, возможность публиковать заказы. Форма поиска заказов по регионам и ключевой фразе для исполнителей;

Возможность прямых выкупов заявок, а так же магазин;

Каталог исполнителей и заказчиков с сортировкой по специализациям;

Платежный модуль с внутренними счетами пользователей и возможностью пополнения и оплаты услуг;

Возможность подключения к Интеркассе, Робокассе и Вебмани;

Платная услуга "PRO-аккаунт";

Платная услуга "Платное место на главной" (Пользователи оплатившие данную услугу выводятся на главной странице биржи);

Отзывы и система рейтингов.

Подробности при обсуждении.

9 лет назад
Enot123
Петров 
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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