Сайт биржа

Здравствуйте. Нужна разработка сайта, под ключ, сайт представляет интернет площадку для сведенияПокупателя и Продавца для проведения «безопасной сделки». В проекте есть возможность подавать объявления, предусмотрен рейтинг Покупателя и Продавца с разделением его по категориям. Зарегистрированные пользователи могут подавать жалобы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать биржу на готовом скрипте. На этом http://cmsworks.ru/apps/freelance2. Если есть аналоги будем рады обсудить. Рассматриваем возможность как полной разработки сайта под ключ, так и работу со скриптом на готовом дизайне.
Что необходимо:
Аккаунты пользователей со своими личными страницами (на личной странице выводится контактная информация, а также списки опубликованных заказов, предложений исполнителей по заказам, а так же покупки в магазине);
Каталог заказов, возможность публиковать заказы. Форма поиска заказов по регионам и ключевой фразе для исполнителей;
Возможность прямых выкупов заявок, а так же магазин;
Каталог исполнителей и заказчиков с сортировкой по специализациям;
Платежный модуль с внутренними счетами пользователей и возможностью пополнения и оплаты услуг;
Возможность подключения к Интеркассе, Робокассе и Вебмани;
Платная услуга "PRO-аккаунт";
Платная услуга "Платное место на главной" (Пользователи оплатившие данную услугу выводятся на главной странице биржи);
Отзывы и система рейтингов.
Подробности при обсуждении.
- Похожие заказы
- Сайты «под ключ»32 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо создать не сложный сайт для размещения блога. Создание, настройка wordpress + найти и установить красивый шаблон. Я хочу увидеть на сайте: Возможность размещать новые посты, группировку постов по разделам, поиск по блогу по ключевым словам, вставку в текст ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $200
Добрый вечер! . Речь идет о создании портала бронирования услуг типа booking.com, http://ru.leading-medicine-guide.de/ Основное: 3 языка (русский, немецкий, английский) 4 типа учреждений. Возможность личного кабинета, классификация по направлениям/специализациям, рейтингу и городу. Возможность поставить оценку и написать свой отзыв. ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт9 лет назад
- $42
Создание Интернет Магазина на движке OpenCart. С дизайном. По готовому аналогу интернет магазина. Требования к исполнителю. Консультация с заказчиком на каждом этапе создания интернет магазина. Сроки. Креатив. Собственные идеи. По завершению работы хороший ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт9 лет назад
Ищу человека, или команду, которые готовы «под ключ» реализовать одностраничные сайты с гарантией конверсии. Меня интересует конверсия минимум 5% с целевого трафика. Продавать с Landing Page будем туристические услуги. Исполнителей без портфолио не рассматриваю. Необходимы лендинги: 1. Для продажи туров в страны, ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт9 лет назад
Объект разработки Joomla 3.0 Разработать логотип компании "брокерский дом" Структура сайта - во вложении нужно создать сайт пример – http://vk.cc/3mfWYi цвета должны быть другими,как здесь - http://vk.cc/3mfXe1 Все должно быть аккуратно ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт9 лет назад
Задача-создать сайт под ключ, дизайн нужно утвердить. Сайт каталог. Функционал простой. Производство кожаных обложек для документов,на сайте каталог обложек, возможность выбрать, увеличить фото. Вот похожий сайт http://obldoc.ru/ ,но дизайн естественно другой нужно, современный и стильный.Шаблон! ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо сделать страницу сайта на ВОРДПРЕСС по подобию http://udrn.alzemz.ru/254504/7374575/ или http://dwye.tarsnab.ru/255887/3298006/ укажите цену.Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется создать сайт Дизайн будет нашим. Скидывайте свои заявки с обязательным указанием цены и сроков (желательно, в рублях). Также, указывайте CMS, которую предлагаете использовать.Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно нарисовать дизайн одностраничника, и затем спрограммировать его, чтобы была возможность выбора товара и заполнения формы заказа.Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт9 лет назад