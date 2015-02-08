Создание сайта для блога

Сайты «под ключ»Завершен13 заявок186 просмотров
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Необходимо создать не сложный сайт для размещения блога.

Создание, настройка wordpress + найти и установить

красивый шаблон.

Я хочу увидеть на сайте:

Возможность размещать новые посты, группировку постов по разделам, поиск по блогу по ключевым словам, вставку в текст фотографий, комментарии статей, возможность регистрации подписчиков и автоматической отправки им информации об обновлении блога или новых комментариях в заинтересовавших их статьях, возможность задать вопрос автору блога не только в комментариях, но и в специальном окне, в личку.

Также необходимо предусмотреть возможность размещения в дальнейшем рекламы и сервисов типа: погода, веб-камеры, поиск авиабилетов и отелей.

По бюджету жду ваших предложений.

9 лет назад
TayaKem
41 годТаиланд
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
asony
38 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$30
10 дней
Я очень рада, что выбрала в качестве исполнителя по своему проекту именно Виктора. Грамотный, компетентный, внимательный, надежный, все сделано очень быстро, всегда на связи, при возникновении какого-либо вопроса. Еще очень немаловажно для меня, как для человека с программированием и созданием сайтов никогда не сталкивавшегося, что Виктор подсказывал мне очень многие важные моменты, о которых я изначально не задумывалась. По сути было выполнено даже больше работы, чем я просила. Результатом очень довольна! Рекомендую как отличного специалиста!
Сотрудничеством вполне доволен. Понятная и грамотная постановка задания, всегда на связи. Благодарен за возможность предоставленного труда и своевременную оплату!
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