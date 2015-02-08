Создание сайта для блога

Необходимо создать не сложный сайт для размещения блога.

Создание, настройка wordpress + найти и установить

красивый шаблон.

Я хочу увидеть на сайте:

Возможность размещать новые посты, группировку постов по разделам, поиск по блогу по ключевым словам, вставку в текст фотографий, комментарии статей, возможность регистрации подписчиков и автоматической отправки им информации об обновлении блога или новых комментариях в заинтересовавших их статьях, возможность задать вопрос автору блога не только в комментариях, но и в специальном окне, в личку.

Также необходимо предусмотреть возможность размещения в дальнейшем рекламы и сервисов типа: погода, веб-камеры, поиск авиабилетов и отелей.

По бюджету жду ваших предложений.