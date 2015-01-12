Разработать сайт под ключ

Сайты «под ключ»Закрыт11 заявок239 просмотров
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Объект разработки Joomla 3.0

Разработать логотип компании "брокерский дом"

Структура сайта - во вложении

нужно создать сайт пример – http://vk.cc/3mfWYi

цвета должны быть другими,как здесь - http://vk.cc/3mfXe1

Все должно быть аккуратно и понятно

Должна быть поисковая система,

медиа реклама как здесь -http://vk.cc/3mfXe1

Внутренний доступ администратора для подачи объявления на сайт.

Создать логотип

9 лет назад
Tolyt
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
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