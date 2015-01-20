Создание сайта на WordPress в стиле Лендинг-пейдж

СРОК – 19-20.01.2015

Для чего сайт:

сайд представляет собой многодоменный "портал", в каждом поддомене будет 12 страниц в стиле лендинг-пейдж (возможность увеличения страниц) с одинаковым дизайном. На каждой странице представлен 1 бренд техники, внизу каждой страницы – контакты с привязкой к карте в конкретном регионе соответствующему поддомену. Колличество поддоменов – от 30 (возможность добавления и редактирования в админке). В каждом поддомене страницы повторяются, меняются только контакты, соответствующие каждому поддомену.

Проект делится на 4 этапа:

1. создать скелет сайта по аналогии с www.texmvk.ru, с возможностью полного управления самостоятельно из админки. Возможность настройки из админки модулей поддоменов (от 30 поддоменов в формате поддомен.имясайта.ru), размеры и типы модулей должны соответствовать на предложенном аналогичном сайте.

Структура сайта:

без главной страницы

в каждом поддомене 12 страниц с перекресными ссылками между друг другом, (можно увеличивать из админки страницы копированием), ссылок между поддоменами – нет.

2. Отрисовать 12 картинок. которые будут в хедерах лендинг-страниц (по аналогии как экскаватор в исходном сайте) Мы даем 12 фотографий машин в пейзаже, нам нужно их отрисовать, сделать в таком же качестве как экскаватор (внимательно посмотрите на прикрепленный пример к проекту фотографии из которой следует отрисовать единицу техники, которая должна будет соответствовать качеству экскаватора на предложенном аналогичном сайте).

3. Оформить дизайн страниц в стиле лендинг-пейдж отталкиваясь от стиля предложенного аналогичного сайта, внимательно посмотреть предложенное ТЗ к проекту.

4. Верстка сайта 12 страниц на примере 1 поддомена. На каждой странице одинкавоый дизайн, разные только картинки и тексты.

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ИТОГ ПРОЕКТА:

Сайт, с сверстаными 12 страницами на примере 1 поддомена, возможность добавления всей информации в модули из админки, возможность увеличения страниц и поддоменов из админки, возможность создания сквозных модулей между страницами в поддомене, возможность копирования страниц между поддоменами (со сквозными и без сквозных модулей.

СРОК – 19-20.01.2015