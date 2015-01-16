Нужна мобильная версия для сайта

Сайт делаем на joomla 3. Дизайн есть в psd. Материалы для размещения есть + берем со старого сайта. Из особенностей: фото галерея, расширенная форма заказа товара, словарь терминов. Старый сайт a r s e n ...
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необходимо создать мобильную версию сайта. движок - wordpress.
Адрес сайта скину в личном сообщении. оплата - на яндекс деньги.
Ваши цены и сроки.
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