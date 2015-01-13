Создать новую версию сайта на joomla

Сайты «под ключ»Закрыт8 заявок198 просмотров
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Сайт делаем на joomla 3. Дизайн есть в psd. Материалы для размещения есть + берем со старого сайта. Из особенностей: фото галерея, расширенная форма заказа товара, словарь терминов. Старый сайт a r s e n i y . r u. Делаете сайт на своем хостинге, после оплаты присылаете файлы. Оплата через Яндекс Деньги, безналичный расчет. Срок до 10 рабочих дней.

Критерии: отзывы, портфолио, сроки, цена.

Joomla
9 лет назад
-Brain-
Андрей 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
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