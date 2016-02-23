Иконки/Фотки для разделов на сайте

Доброго времени суток.

Для сайта Santehmoll.ru нужны иконки для начало на главную страницу к корневым категориям.

А именно:

Смесители

Ванны

Душевая

Мойки

Санфаянс

Мебель для ванной

Аксессуары для ванной

Сифоны

Инсталляционные системы

Полотенцесушители

После того как будут сделаны эти иконки...нужно будет сделать иконки для каждого подраздела...

Это могут быть иконки, фотки, обработанные фото... что угодно... оно должно быть понятным...и хорошо вписываться в текущий дизайн сайта. Стоимость и сроки строго в рублях.

Размер изображения для каждого из разделов (226х134)

http://prntscr.com/a7a7p0 - В место капелек

ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРИВЕСТИ ПРИМЕРЫ СТИЛИСТИКИ ИКОНОК КОТОРЫЕ ВЫ ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ...