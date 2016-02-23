Пересобрать в кривые листовку до 14:00 по МСК Все данные предоставлю в сроочном порядке.
Иконки/Фотки для разделов на сайте
Доброго времени суток.
Для сайта Santehmoll.ru нужны иконки для начало на главную страницу к корневым категориям.
А именно:
- Смесители
- Ванны
- Душевая
- Мойки
- Санфаянс
- Мебель для ванной
- Аксессуары для ванной
- Сифоны
- Инсталляционные системы
- Полотенцесушители
Это могут быть иконки, фотки, обработанные фото... что угодно... оно должно быть понятным...и хорошо вписываться в текущий дизайн сайта. Стоимость и сроки строго в рублях.
Размер изображения для каждого из разделов (226х134)
http://prntscr.com/a7a7p0 - В место капелек
ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРИВЕСТИ ПРИМЕРЫ СТИЛИСТИКИ ИКОНОК КОТОРЫЕ ВЫ ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ...
Заявки фрилансеров
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