Иконки/Фотки для разделов на сайте

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Закрыт9 заявок165 просмотров

Доброго времени суток.

Для сайта Santehmoll.ru нужны иконки для начало на главную страницу к корневым категориям.

А именно: 

  • Смесители
  • Ванны
  • Душевая
  • Мойки
  • Санфаянс
  • Мебель для ванной
  • Аксессуары для ванной
  • Сифоны
  • Инсталляционные системы
  • Полотенцесушители
После того как будут сделаны эти иконки...нужно будет сделать иконки для каждого подраздела...

Это могут быть иконки, фотки, обработанные фото... что угодно... оно должно быть понятным...и хорошо вписываться в текущий дизайн сайта. Стоимость и сроки строго в рублях.

Размер изображения для каждого из разделов (226х134)

http://prntscr.com/a7a7p0 - В место капелек

ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРИВЕСТИ ПРИМЕРЫ СТИЛИСТИКИ ИКОНОК КОТОРЫЕ ВЫ ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ...

9 лет назад
atwooo
Роберт 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров