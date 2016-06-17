Нужно нарисовать картинку для автарки ВК и FB

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен7 заявок183 просмотра

Нужно нарисовать аватарку для ФБ и ВК оперативно, пишите в скайп (есть фейк, аватарка в скайпа идентичная)

9 лет назад
FerrisBuller
Артем 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

pozdnikind
Дмитрий 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$7
1 день
работа сделана
Довольно много правок было, лучше работать по ТЗ. Оплата в срок.

Заявки фрилансеров

pozdnikind
Дмитрий 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад