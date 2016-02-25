Аватар для группы в ВК

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен2 заявки146 просмотров

Необходимо сделать простой аватар и небольшой баннер в описание.

ТЗ пришлю.

Обязательно, сделать сейчас :) до обеда

9 лет назад
mtk
41 год
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

zhovi
31 год
15 лет в сервисе
Был
19 дней назад
9 лет назад
$5
1 день
Работа была выполнена в течении 3х часов после размещения объявления! Как раз то, что мне надо было.
Работали. Нареканий нет, приятно иметь дело. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

zhovi
31 год
15 лет в сервисе
Был
19 дней назад
9 лет назад