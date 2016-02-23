Необходимо сделать простой аватар и небольшой баннер в описание. ТЗ пришлю. Обязательно, сделать сейчас :) до обеда
Картинки для интернет-магазина
Нужны картинки для товарных категорий интернет-магазина отделочных материалов.
Картинки должны быть оформлены в едином стиле. Кол-во - около 30 шт.
Также будут нужны 5-6 больших картинок для размещения на слайдере на главной странице сайта.
Верстка не требуется.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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