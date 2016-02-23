Картинки для интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт10 заявок223 просмотра

Нужны картинки для товарных категорий интернет-магазина отделочных материалов. 

Картинки должны быть оформлены в едином стиле. Кол-во - около 30 шт.

Также будут нужны 5-6 больших картинок для размещения на слайдере на главной странице сайта.

Верстка не требуется.

                                

9 лет назад
BAIRox
Иван 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

MarinaPA
Марина 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
10 дней назад
9 лет назад
$12
2 дня

Заявки фрилансеров

MarinaPA
Марина 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
10 дней назад
9 лет назад