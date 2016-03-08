Иконки для сайта

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Завершен2 заявки172 просмотра

Для сайта aurolog.ru необходимо дорисовать 5 иконок в стиле этих - http://joxi.ru/KAxdwV3u4b0evA

Библиотека, Глоссарий, Шкала оценки эректильной дисфункции, Тест NIH-CPSI на простатит, AMS: дефицит тестостерона

цена, сроки?

9 лет назад
Vityok93
Виктор 
31 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Shamray
41 год
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
9 лет назад
$10
2 дня
Все отлично, рекомендую!
Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Одним словом приятный заказчик. С радостью буду ждать нового сотрудничества. Всем рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

Shamray
41 год
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
9 лет назад