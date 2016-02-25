Оформление аватарки для паблика ВК.

Здравствуйте! Необходимо нарисовать 4 иконки для сайта. Сейчас иконки имеют такой вид https://yadi.sk/i/KwG58h71pHFaJ Хочется что-нибудь по-интересней, по-современней и более чтобы выглядело более стильно, и в то же время, чтобы по цветам вписывался во ...