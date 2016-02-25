Оформление аватарки для паблика ВК.

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт7 заявок162 просмотра

Необходимо разработать и оригинально оформить аватарку для паблика ВК.

Также необходимо разработать 'отличительный знак' для отметки картинок для постов паблика.

9 лет назад
8Nadinka9
Надежда 
36 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров