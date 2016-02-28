Перерисовать рисунок в Ai

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Завершен3 заявки163 просмотра

Задача - перерисовать растровый рисунок в Ai. Текст - можно подобрать просто максимально похожий

Оплата - любым удобным вам способом, стоимость работы - присылайте ваше предложение, рассмотрю все варианты)

9 лет назад
savonovakiev
35 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

tasb
49 лет
10 лет в сервисе
Был
день назад
9 лет назад
$6
1 день
Работа была сделана быстро и точно как было описано в ТЗ, спасибо!
Спасибо заказчику! Все быстро, четко и своевременно. Рекомендую

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tasb
49 лет
10 лет в сервисе
Был
день назад
9 лет назад

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