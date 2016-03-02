Создать изображения файвикон для сайта

добрый день. у меня на сайте http://krekhovetskyi.net/ потерялась иконка файвикон. если вы зайдете на него с браузера гугл хром, то она еще должна быть видна на главной странице.

если не видно то можно полсмотреть слева от названий записей (Большая буква "К").

надо создать (нарисовать или как то еще) такое же изображения для файвикон.

укажите стоимость. спасибо за внимание.