Создать изображения файвикон для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен2 заявки170 просмотров

добрый день.  у меня на сайте http://krekhovetskyi.net/ потерялась иконка файвикон.   если вы зайдете на него с браузера гугл хром, то она еще должна быть видна на главной странице.

если не видно то можно полсмотреть слева от названий записей (Большая буква "К").   

надо создать (нарисовать или как то еще) такое же изображения для файвикон.   

укажите стоимость.  спасибо за внимание.

9 лет назад
krehowetzcky
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Galinichenko
Данил 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад
$1
1 день
хороший исполнитель. опреативно и качетсвенно все сделал. рекомендую!
Предельно понятно поставил задачу. Быстро отвечал на поставленные мною вопросы. Оплата своевременная, было приятно работать. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Galinichenko
Данил 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад

  • Похожие заказы

  • Создание статических гольф иконок/emodji для гольф клуба

    Создание статических гольф иконок/emoji для гольф клуба. Пример прилагается, должен быть выполнен в таком же стиле. Всего 17 шт. Для начала просим выполнить 2 шт, размер 256x256px либо в иллюстраторе/векторе:  1. Laughing Hysterically at ...

    Иконки и Пиксель-арт9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Иконки для сайта

    Для сайта aurolog.ru необходимо дорисовать 5 иконок в стиле этих - http://joxi.ru/KAxdwV3u4b0evA Библиотека, Глоссарий, Шкала оценки эректильной дисфункции, Тест NIH-CPSI на простатит, AMS: дефицит тестостерона цена, сроки?

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Перерисовать рисунок в Ai

    Задача - перерисовать растровый рисунок в Ai. Текст - можно подобрать просто максимально похожий Оплата - любым удобным вам способом, стоимость работы - присылайте ваше предложение, рассмотрю все варианты)

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Перерисовать рисунок в Ai

    Задача - перерисовать растровый рисунок в Ai. Сама картинка плохого качества, с мелкими деталями и текстом (можно подобрать просто похожий), потому конечно понимаю что ни о каком 100% сходстве речи быть не может - нужно ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Переделка графического файла

    Добрый день! Нужно переделать обои на прозрачном фоне, состоящие из иконок. То есть, сделать что-то похожее, но из других элементов.  Так как эти обои уже используются с другом проекте. Элементы нужны примерно ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Картинки для интернет-магазина

    Нужны картинки для товарных категорий интернет-магазина отделочных материалов.  Картинки должны быть оформлены в едином стиле. Кол-во - около 30 шт. Также будут нужны 5-6 больших картинок для размещения на слайдере на ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад