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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
8 лет назад
хороший исполнитель. опреативно и качетсвенно все сделал. рекомендую!
Ответный отзыв
Предельно понятно поставил задачу. Быстро отвечал на поставленные мною вопросы. Оплата своевременная, было приятно работать. Рекомендую!
$42
2 балла
8 лет назад
Исполнитель сорвал все сроки выполнения заказа. После оплаты не качественно выполненной работы просто пропал.
$5
10 баллов
8 лет назад
Все быстро и качественно!
Ответный отзыв
Максимально доступно объяснил что нужно сделать. Проблем не было, оплата в срок. Рекомендую!
$4
10 баллов
8 лет назад
Обращался к Данилу по теме привлечение людей в ВК. Все сделано как требовалось. Корректное общение, соблюдение условий. Мои рекомендации!
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество. Отличный заказчик. Рекомендую!
$5
10 баллов
8 лет назад
Нарисовал быстро, доработал тоже быстро, по моим пожеланиям, получилось отлично))))) Спасибо))))))
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик, с ясной постановкой задачи. Оплату произвела в срок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Иконки и Пиксель-арт
2 отзыва
$10/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
1 отзыв
$5/час
от $5от 2 часов
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
1 отзыв
$10/час
от $5от 2 часов
нет рейтинга
Аудиомонтаж
нет отзывов
$10/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Музыка и Звуки
нет отзывов
$10/час
от $1от 2 дней
нет рейтинга
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$10/час
от $1от 2 часов
нет рейтинга
Обработка фотографий
1 отзыв(-1)
$10/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
$10/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Шрифты
нет отзывов
$10/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга