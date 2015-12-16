Galinichenko

Данил Galinichenko

 
27 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
krehowetzcky
37 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Создать изображения файвикон для сайта
хороший исполнитель. опреативно и качетсвенно все сделал. рекомендую!
Предельно понятно поставил задачу. Быстро отвечал на поставленные мною вопросы. Оплата своевременная, было приятно работать. Рекомендую!
Ответный отзыв
Eva_Golyb
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
$42
2 балла
8 лет назад
Разделить картинку на слои
Исполнитель сорвал все сроки выполнения заказа. После оплаты не качественно выполненной работы просто пропал.
nikolaynabatov
Николай 
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Рейтинг топ пользователей
Все быстро и качественно!
Максимально доступно объяснил что нужно сделать. Проблем не было, оплата в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
H2O2
Иван 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$4
10 баллов
8 лет назад
В группу ВК нужны 100 вступивших, любых
Обращался к Данилу по теме привлечение людей в ВК. Все сделано как требовалось. Корректное общение, соблюдение условий. Мои рекомендации!
Спасибо за сотрудничество. Отличный заказчик. Рекомендую!
Ответный отзыв
romiuscenterus
Ирина 
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Нарисовать иконку для приложения в google play
Нарисовал быстро, доработал тоже быстро, по моим пожеланиям, получилось отлично))))) Спасибо))))))
Очень хороший заказчик, с ясной постановкой задачи. Оплату произвела в срок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Иконки и Пиксель-арт
2 отзыва
$10/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
1 отзыв
$5/час
от $5от 2 часов
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
1 отзыв
$10/час
от $5от 2 часов
нет рейтинга
Аудиомонтаж
нет отзывов
$10/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Музыка и Звуки
нет отзывов
$10/час
от $1от 2 дней
нет рейтинга
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$10/час
от $1от 2 часов
нет рейтинга
Обработка фотографий
1 отзыв(-1)
$10/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
$10/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Шрифты
нет отзывов
$10/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
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