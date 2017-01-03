Две тестовые иконки

Размер 150 на 150 px. Что я прошу: надо нарисовать иноку для антиДДос защиты и для премиум антиддос защиты. Это должен быть щит в обоих иконках, но визуально должно быть понятно, что премиум лучше. Стиль

оформления должный быть строгий, не как детские мультфильмы.

Использовать небольшое количество цветов. Должно выглядеть четко, ясно и

просто. Мне нравится как выполнены иконки на сайте digitalocean.com.

Скрин иконок прилагаю. Как лучше сделать оплату? Могу оплатить пейпал

или сделку без риска.