Две тестовые иконки

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен11 заявок260 просмотров

Размер 150 на 150 px. Что я прошу: надо нарисовать иноку для антиДДос защиты и для премиум антиддос защиты. Это должен быть щит в обоих иконках, но визуально должно быть понятно, что премиум лучше. Стиль

оформления должный быть строгий, не как детские мультфильмы.

Использовать небольшое количество цветов. Должно выглядеть четко, ясно и

просто. Мне нравится как выполнены иконки на сайте digitalocean.com.

Скрин иконок прилагаю. Как лучше сделать оплату? Могу оплатить пейпал

или сделку без риска. 

9 лет назад
Leonasavoy
Савой 
42 года
13 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

drDiman
55 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$40
2 дня
Все ок

Заявки фрилансеров

drDiman
55 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад